В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.Душевная щедрость востребована и в праздники, и в будни, напомнил глава государства, "ведь чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия".Путин призвал россиян сказать тем, кто дорог, самые теплые слова, поблагодарить родителей и обнять детей. "Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием", — сказал он.Глава государства пожелал всем радости и благополучия, в России – успехов и процветания.Ранее президент, который 31 декабря побывал на месте трагедии в Магнитогорске, попросил россиян вспомнить о погибших, ведь русским людям свойственно сопереживание.