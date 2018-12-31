Очевидец снял на фото работу спасателей, разбирающих завалы разрушенных квартир в жилом доме в Магнитогорске. По последним данным подтверждена гибель трех человек.

Взрыв газа минувшей ночью в четыре часа в жилом доме в Магнитогорске привел к обрушению подъезда. Подтверждена гибель трех человек.Повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек. Точное число пострадавших устанавливается. Ведется разбор завалов. На месте происшествия работают все экстренные службы города.Больницы обеспечены всем для приема пациентов — выжившим своевременно оказывается вся необходимая помощь. Открыт телефон горячей линии: 8 (351) 239-99-99.Ведутся и следственные работы: сотрудники правоохранительных органов в настоящее время считают, что произошел взрыв бытового газа.