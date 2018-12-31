Гости праздника увидели костюмированные номера и насладились музыкальными выступлениями солистов Культурного центра УМВД и приглашенных коллективов.

В преддверии главного зимнего праздника в УМВД России по Владимирской области состоялся праздничный концерт для сотрудников и ветеранов органов внутренних дел региона.Начальник Управления генерал-майор полиции Василий Кукушкин поздравил личный состав с наступающим праздником, поблагодарил за службу и проделанную работу в уходящем году и пожелал подчиненным крепкого здоровья, мира в семьях и успехов в будущем году.Затем гости праздника увидели юмористические костюмированные номера в исполнении сотрудников различных подразделений полиции, музыкальные выступления солистов Культурного центра УМВД России по Владимирской области и приглашенных популярных творческих коллективов и исполнителей.В завершение концерта Дед Мороз, Снегурочка, Кощей Бессмертный и другие сказочные персонажи поздравили полицейских с наступающим Новым годом, подарив им улыбки, заряд бодрости и праздничное настроение.