Она произошла в Коврове

Она произошла в КовровеИсчезновение рыбы и мясного фарша стало самой курьезной кражей в Владимирской области по итогам 2018 года. Об этом случае, который произошел весной в Коврове, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В полицию обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже продуктов питания. Сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, она рассказала, что из ее холодильника исчез пакет с мясным фаршем. Кроме того, из раковины на кухне «испарилась» рыба, которая там размораживалась.Оперативники осмотрели квартиру и обнаружили на полу одной из комнат плавники от рыбы, а под кроватью нашли кота, умывавшего морду от чешуи. Оказалось, что он и был воришкой.Позже хозяйка вспомнила, что мясной использовала она сама, когда накануне готовила котлеты для гостей.