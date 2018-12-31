Президент России Владимир Путин в больнице навестил 13-летнего Сергея Гаврилова. Спасатели извлекли его из-под завалов обрушившегося подъезда дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. У мальчика травмы и обморожение.

Президент России Владимир Путин в больнице навестил 13-летнего Сергея Гаврилова. Спасатели извлекли его из-под завалов обрушившегося подъезда дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. У мальчика травмы и обморожение."Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил", — вспомнил Путин про Новый год и про подарки. Он пообещал, что обязательно привезет мальчику подарок. При этом Путин поинтересовался у подростка, какой подарок он хотел бы получить. Мальчик растерялся и ничего не ответил, сообщает телеканал "Россия 24".Президент поинтересовался у Сергея, как он себя чувствует и сколько времени провел под завалами. Семья Гавриловых жила на третьем этаже. На его освобождение из-под завалов потребовалось более часа.По предварительным данным, причиной обвала подъезда дома в Магнитогорске стал взрыв бытового газа. После взрыва обрушились все 9 этажей подъезда. Погибли четыре человека. Судьба еще 38 пока неизвестна. Работе спасателей мешает угроза обрушения двух соседних к обвалу подъездов. Также спасателей поторапливает погода: ночью температура может опуститься до 27 градусов мороза.Владимир Путин вылетел в Магнитогорск сразу, как узнал о произошедшем. Сюда же прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова.