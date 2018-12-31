После взрыва газа в жилом доме в понедельник власти объявили в Магнитогорске режим чрезвычайной ситуации.

После взрыва газа в жилом доме в понедельник власти объявили в Магнитогорске режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он возглавил оперативный штаб.Как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь Минздрава России Максим Радецкий, из-под завалов достали четырех жильцов, в том числе ребенка. По последним данным, погибли три человека.Больницы Магнитогорска обеспечены кровью для переливаний в достаточном количестве. При необходимости доноров пригласят на станции переливания крови через СМИ.Завалы на месте обрушения подъезда разбирают 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС — 339 человек и 26 единиц техники.Как рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" губернатор Борис Дубровский, власти Челябинской области купят квартиры жильцам, потерявшим единственное жилье."Семьям погибших и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Люди будут расселены в маневровое жилье", — Дубровский.Взрыв произошел по адресу проспект Карла Маркса, 164 в панельном 10-этажном здание в спальном районе. Построили его в 1973 году.При взрыве пострадали соседние подъезды и дома рядом: повреждены балконы, вылетели стекла. Как сообщил мэр города Сергей Бердников, жильцы эвакуированы. В поврежденный дом подают тепло, он отключен только от газоснабжения. Соседние дома продолжают получать и газ.По словам Бердникова, судьба дома будет решаться после соответствующей проверки и оценки.В ФСБ РФ основной версией происшедшего считают взрыв бытового газа.Министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев уже вылетели в Магнитогорск.