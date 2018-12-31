Приехавший в Магнитогорск в гости к родственникам мужчина из Сибая стал свидетелем взрыва в многоэтажном доме, жертвами которого стали уже четыре человека, судьба еще 68 остается неизвестной. Об увиденной волне огня он рассказал на камеру.

Приехавший в Магнитогорск в гости к родственникам мужчина из Сибая стал свидетелем взрыва в многоэтажном доме, жертвами которого стали уже четыре человека, судьба еще 68 остается неизвестной. Об увиденной волне огня он рассказал на камеру.ЧП, как свидетельствует обнародованная запись с камеры наблюдения, произошло в 06:02 по местному времени (04:02 по Москве)."Без 15 шесть я вышел курить. … Хлопок и волна огня. Взрыв вот так, грибок пошел и пыль. И здесь уже народ начал выбегать", — поведал мужчина.Возник пожар, но вскоре на место прибыли несколько пожарных машин."Моих бабушку и дедушку на люльке сняли с девятого этажа. Жили в этом подъезде", — рассказала в соцсетях Оксана.На данный момент, как уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области, известна судьба 52 человек из 120 проживавших в подъезде. Жертвами трагедии стали четыре человека, 16 эвакуировано, в том числе семеро детей, 28 жильцов вышли на связь. В больнице находятся четверо пострадавших. Таким образом, остается неизвестной судьба 68 человек."Мы в 14-й школе. Квартиры больше нет. Пол провалился на третий этаж. Боком плита встала. Ребёнка еле вытащила", — рассказала одна из пострадавших.По предварительной версии, взрыв бытового газа произошел на втором этаже, где расположены торговые помещения. В результате обрушилась левая секция подъезда с третьего по десятый этаж, всего 24 квартиры. Эвакуированных жителей дома разместили в школах, спасатели продолжают разбор завалов."У меня там семья пропала родственников. Сначала слышно было крики о помощи, где-то час назад — всё", — написал читатель 74.ru Евгений.