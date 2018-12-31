Вячеслав Володин встретит Новый год на борту самолета. Во главе российской делегации спикер Госдумы вылетит в Бразилию на инаугурацию президента Жаира Болсонару.

ВячеславВолодин встретит Новый год на борту самолета. Во главе российской делегации спикерГосдумы вылетит в Бразилию на инаугурацию президента Жаира Болсонару.Торжественнаяцеремония пройдет 1 января в столице Бразилии. В этот же день запланированавстреча председателя Госдумы со спикером нижней палаты бразильского парламентаРодриго Майя.В составероссийской делегации вице-спикер палаты Ольга Епифанова от "СправедливойРоссии", Евгений Примаков от "Единой России", Алексей Куринныйот КПРФ и Вадим Деньгин от ЛДПР. Таким образом, на церемонии инаугурации будетпредставлены все думские фракции.Новый годполитики встретят на борту самолета, сообщает . На южноамериканской земледелегация проведет около 12 часов, после чего вылетит обратно в Москву.Напомним, что 28октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержалБолсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию.Передвылетом за океан Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом.Спикер пожелал всем праздничного настроения, здоровья, счастья и успеховво всех начинаниях. "Пусть 2019 год принесет удачу вам и вашимблизким, будет наполнен новыми идеями и интересными событиями", – сказалглава Думы.