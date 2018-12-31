Вячеслав
Володин встретит Новый год на борту самолета. Во главе российской делегации спикер
Госдумы вылетит в Бразилию на инаугурацию президента Жаира Болсонару.
Вячеслав
Володин встретит Новый год на борту самолета. Во главе российской делегации спикер
Госдумы вылетит в Бразилию на инаугурацию президента Жаира Болсонару.
Торжественная
церемония пройдет 1 января в столице Бразилии. В этот же день запланирована
встреча председателя Госдумы со спикером нижней палаты бразильского парламента
Родриго Майя.
В составе
российской делегации вице-спикер палаты Ольга Епифанова от "Справедливой
России", Евгений Примаков от "Единой России", Алексей Куринный
от КПРФ и Вадим Деньгин от ЛДПР. Таким образом, на церемонии инаугурации будет
представлены все думские фракции.
Новый год
политики встретят на борту самолета, сообщает . На южноамериканской земле
делегация проведет около 12 часов, после чего вылетит обратно в Москву.
Напомним, что 28
октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал
Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию.
Перед
вылетом за океан Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Спикер пожелал всем праздничного настроения, здоровья, счастья и успехов
во всех начинаниях. "Пусть 2019 год принесет удачу вам и вашим
близким, будет наполнен новыми идеями и интересными событиями", – сказал
глава Думы.