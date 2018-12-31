Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве бытового газа в Магнитогорске. Рано утром там разрушилась секция жилого дома, под завалами остаются люди.

Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибельюлюдей при взрыве бытового газа в Магнитогорске. Рано утром там разрушиласьсекция жилого дома, под завалами остаются люди."От имени депутатов Госдумы и себя лично приношу искренниесоболезнования в связи с произошедшей трагедией. Желаю скорейшего выздоровлениявсем пострадавшим", – сказал Володин.