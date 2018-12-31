Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью
людей при взрыве бытового газа в Магнитогорске. Рано утром там разрушилась
секция жилого дома, под завалами остаются люди.
Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью
людей при взрыве бытового газа в Магнитогорске. Рано утром там разрушилась
секция жилого дома, под завалами остаются люди.
"От имени депутатов Госдумы и себя лично приношу искренние
соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Желаю скорейшего выздоровления
всем пострадавшим", – сказал Володин.