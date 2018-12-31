Владимир Путин присвоил звания Заслуженных журналистов Российской Федерации. Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовой информации.

Владимир Путин присвоил звания "Заслуженных журналистов Российской Федерации". Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовой информации.Первыми в истории "заслуженными" стали главные редакторы газет "Московский комсомолец" и "Комсомольская правда" Павел Гусев и Владимир Сунгоркин, президент журфака МГУ Ясен Засурский, военный корреспондент телеканал "Россия 24" Евгений Поддубный и многие другие.Напомним, звание "Заслуженный журналист РФ" предложил ввести глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.