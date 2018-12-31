Спецрейс с детьми из Ирака прилетел в Москву. Они провели в иракских тюрьмах несколько лет.

Спецрейс с детьми из Ирака прилетел в Москву. Они провели в иракских тюрьмах несколько лет. Их родителей обвиняют в содействии терроризму. Как удалось вернуть детей на родину?На борту Ил-76 30 российских детей, которые долгое время находились в багдадской тюрьме. Сразу после перелета спецтранспорт отвез их в научный центр здоровья детей. Там окажут необходимую помощь, а уже после — отправят к родным.Большинство детей из Дагестана, ещё несколько из Чечни, Москвы и Пензы. В Ирак их когда-то увезли родители, которые решили примкнуть к одной из террористических группировок. Кто-то из взрослых погиб, кто-то осужден на длительный срок или пожизненно.Данные о всех детях долго проверяли в МИД и в иракском консульстве. А уже после подтверждения стали работать над возвращением. По поручению Владимира Путина ситуацию контролировал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. На все ушло около года. При этом детали операции долго не раскрывались, чтобы не навредить самим детям и их семьям.Теперь у всех ребят восстановлены документы, в родных городах их ждут бабушки, дедушки или законные опекуны. Со спасенными на борту МЧС летела детский Омбудсмен Анна Кузнецова. Вместе с врачами,спасателями и психологами она прибыла в Багдад 30 декабря.В Ираке Кузнецова встретилась с главой правительства Ирака Аделем Абдель Махди и поблагодарила за содействие в отправке детей на родину. Также они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Омбудсмен рассказала, что для идентификации всех детей была проведена огромная работа.Детям от четырёх до пятнадцати лет. В Ираке они провели по несколько лет, и сейчас, чтобы вернуться к нормальной жизни в семье, им потребуется время на реабилитацию. Всего за год воссоединились со своими семьями больше ста женщин и детей. Но на этом работа не заканчивается. В Ираке еще много детей россиян. Только в женской тюрьме Багдада их может быть больше ста. Вернуть их — задача следующего этапа операции. Детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркнула, что гуманитарная миссия продолжится.