31.12.2018

2018-12-31 09:25:38

Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, десятки пострадавших под завалами

В жилом многоквартирном доме в Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушился целый подъезд: порядка 48 квартир.



По предварительным данным, под завалами остаются около 80 человек. Известно о троих погибших: двое взрослых и один ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и врачи. Обстоятельства взрыва устанавливаются.



Президенту России Владимиру Путину уже доложили о случившемся. На место взрыва газа в Магнитогорске вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Минздрава Вероника Скворцова, передает Telegram-канал "Говорит Москва".