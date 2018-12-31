При взрыве в магнитогорской десятиэтажке оказались разрушены 26 квартир – уточненные данные сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Глава МЧС также заявил, что другим подъездам дома ничего не угрожает.

При взрыве в магнитогорской десятиэтажке оказались разрушены 26 квартир – уточненные данные сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Глава МЧС также заявил, что другим подъездам дома ничего не угрожает.Жертвами взрыва стали четыре человека. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски выживших – неизвестной остается судьба более 30 человек, в том числе семи детей.На всей территории Челябинской области введен режим ЧС, власти определяют дату объявления траура в регионе.На место трагедии прибыл президент России Владимир Путин. Он провел оперативное совещание и поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. Глава государства осмотрел пострадавший дом и навестил раненых в больнице.