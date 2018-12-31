Камеры наблюдения, установленные в офисном помещении по соседству с жилым домом на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, сняли момент страшного ЧП. На записи видны последствия взрывной волны.

Камеры наблюдения, установленные в офисном помещении по соседству с жилым домом на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, сняли момент страшного ЧП. На записи видны последствия взрывной волны.В результате взрыва бытового газа в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры с третьего по десятый этажи. На месте работают все экстренные службы города. Ведется разбор завалов и поиск людей. Неизвестна судьба 68 жильцов.