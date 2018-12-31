В канун Нового года на украинском телевидении состоялся суперфинал
девятого сезона Х-фактор. Певец Филипп Киркоров порадовал наставников
музыкального шоу памятными сувенирами.
В канун Нового года на украинском телевидении состоялся суперфинал
девятого сезона "Х-фактор". Певец Филипп Киркоров порадовал наставников
музыкального шоу памятными сувенирами.
В этот вечер на сцену "Х-фактора" вышли двенадцать
участников прямых эфиров. Каждый исполнил свой лучший номер, превратив заключительный выпуск программы в красочный концерт.
За главный приз в миллион гривен сражались два участника – Дима
Волканов, наставником которого выступал Андрей Данилко и подопечные Насти
Каменских группа "ZBSband". Последние, кстати, стали победителями.
Во время эфира Данилко передал подарки от Филиппа Киркорова. Экс-супруг Аллы Пугачевой решил подложить под новогодние елки судей украинского шоу фарфоровые фигурки свинок. Андрей отметил, что
поп-король является давним поклонником "Х-фактора".
К слову, сам Филипп Бедросович на съемках появиться не мог. Артисту
запрещен въезд на Украину. По мнению властей Незалежной, Киркоров "поддерживает
агрессивную политику Москвы", так как "выступает в оккупированном Крыму".
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян одобрил поступок поп-короля. По мнению общественника,
Филипп способствует воссоединению двух братских народов.
"Честно говоря, не ожидал, что у нас с Киркоровым окажется
общее увлечение. Я, как и Филипп, очень люблю украинское шоу Х-Фактор. Оно
абсолютно не политическое и объединяющее людей. Каждую неделю с сентября по
декабрь смотрю его в интернете. Там царит только прекрасная музыка и отличное
шоу. Жаль, что у нас этот проект закрыли. На мой вкус "Фактор-А" был
по уровню организации несоизмерим с украинским "Х-Фактором". Мне
кажется, что даже российский "Голос" до него не дотягивает. Конечно,
я слегка удивлен был увидеть Киркорова в эфире этого шоу, ведь на
"Миротворце" и ему за поездки в Крым запрещен въезд на Украину. Но
есть вещи, которые не знают преград и Данилко его вывел на прямую видеосвязь с
телешоу, а летом приезжал на "Новую волну" в Сочи. Спасибо Андрею
Данилко за то, что продолжает налаживать мосты между Россией и Украиной. Вот
кто настоящий миротворец", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".