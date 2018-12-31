В канун Нового года на украинском телевидении состоялся суперфинал девятого сезона Х-фактор. Певец Филипп Киркоров порадовал наставников музыкального шоу памятными сувенирами.

В канун Нового года на украинском телевидении состоялся суперфиналдевятого сезона "Х-фактор". Певец Филипп Киркоров порадовал наставниковмузыкального шоу памятными сувенирами.В этот вечер на сцену "Х-фактора" вышли двенадцатьучастников прямых эфиров. Каждый исполнил свой лучший номер, превратив заключительный выпуск программы в красочный концерт.За главный приз в миллион гривен сражались два участника – ДимаВолканов, наставником которого выступал Андрей Данилко и подопечные НастиКаменских группа "ZBSband". Последние, кстати, стали победителями.Во время эфира Данилко передал подарки от Филиппа Киркорова. Экс-супруг Аллы Пугачевой решил подложить под новогодние елки судей украинского шоу фарфоровые фигурки свинок. Андрей отметил, чтопоп-король является давним поклонником "Х-фактора".К слову, сам Филипп Бедросович на съемках появиться не мог. Артистузапрещен въезд на Украину. По мнению властей Незалежной, Киркоров "поддерживаетагрессивную политику Москвы", так как "выступает в оккупированном Крыму".Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян одобрил поступок поп-короля. По мнению общественника,Филипп способствует воссоединению двух братских народов."Честно говоря, не ожидал, что у нас с Киркоровым окажетсяобщее увлечение. Я, как и Филипп, очень люблю украинское шоу Х-Фактор. Оноабсолютно не политическое и объединяющее людей. Каждую неделю с сентября подекабрь смотрю его в интернете. Там царит только прекрасная музыка и отличноешоу. Жаль, что у нас этот проект закрыли. На мой вкус "Фактор-А" былпо уровню организации несоизмерим с украинским "Х-Фактором". Мнекажется, что даже российский "Голос" до него не дотягивает. Конечно,я слегка удивлен был увидеть Киркорова в эфире этого шоу, ведь на"Миротворце" и ему за поездки в Крым запрещен въезд на Украину. Ноесть вещи, которые не знают преград и Данилко его вывел на прямую видеосвязь стелешоу, а летом приезжал на "Новую волну" в Сочи. Спасибо АндреюДанилко за то, что продолжает налаживать мосты между Россией и Украиной. Воткто настоящий миротворец", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".