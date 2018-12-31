Новый год 2019 – это не только салат оливье, бой курантов и очередной голубой огонек по телевизору. С 1 января вступят в силу новые законы, которые сильно изменят жизнь россиян. Дни.ру сделали подборку самых важных грядущих изменений в законодательстве.

Новый год 2019 – этоне только салат оливье, бой курантов и очередной "голубой огонек" потелевизору. С 1 января вступят в силу новые законы, которые сильноизменят жизнь россиян. "Дни.ру" сделали подборку самых важных грядущих изменений в законодательстве.Повышение МРОТ и пособийС нового года2019 минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей исоставит 11 280 рублей – уровень прожиточного минимума за второй кварталуходящего года. Вместе с МРОТ повысятся и привязанные к нему социальныепособия: по беременности и родам для неработающих женщин, приоформлении больничного листа и другие.наступающем году увеличится и максимальный размер ежемесячного пособияпо уходу за ребенком. Вместо 24 536 рублей семьи с нового года 2019 будут получать почти надве тысячи больше – 26 152 рубля.Кроме того, с января начнет действовать закон о "сопровождаемой" занятости инвалидов. Специалист по работе с людьмис ограниченными возможностями должен быть в каждом отделении занятости.По закону каждый соискатель с инвалидностью должен своевременнополучать информацию о новых вакансиях.Пенсионные изменениянового года 2019 начнут реализовываться положения пенсионного законопроекта.Во втором полугодии 2019 года выйти на пенсию смогут женщины,родившиеся в первой половине 1964 года и мужчины первого полугодия 1959года. Согласно пенсионному законопроекту, к 2028 году представителисильного пола будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60.Каки обещалось, пенсии в следующем году будут расти большими темпами, чеминфляция – 7% против 4,3%. В следующие годы инфляция прогнозируется науровне 4%, поэтому размер индексации будет пониже – в районе 7%.Нововведения для водителейВ январе вступает в силу правило "0,3 грамма спирта на литр кровиводителя". Административная ответственность сидящему за рулем гражданинубудет грозить лишь при превышении этой концентрации, так что кефир иквас на новый год 2019 можно будет пить спокойно.Произойдутизменения и с полисом обязательного страхования автогражданскойответственности (ОСАГО). С нового года 2019 он получит единую бумажную иэлектронную форму. Информация будет сохраняться в QR-коде, что сделаетподделку полиса невозможной.Поменяютсяи тарифы на ОСАГО. Минимальная ставка упадет с 3432 до 2746 рублей.Максимальная, наоборот, вырастет – с 4118 до 4942 рублей. Для самыхмолодых полисы станут дороже, а водители от 59 лет со стажем от шестилет получат скидки.Налоговые маневрыНовыйгод 2019 принесет и повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость(НДС) с 18 до 20%. При этом льготная ставка в размере 10% сохранитсядля товаров общественного значения – продовольствие, лекарства имедицинские изделия, детские товары, периодика и книги, имеющиеобразовательное и культурное значение.Поменяетсяи налог на недвижимость. С января плата за помещения будетвысчитываться исходя из их кадастровой оценки, а не инвентаризационнойстоимости. Величина ставки устанавливается властями с учетом местныхусловий.Обязательства самозанятыхнового года 2019 в пилотном режиме в нескольких регионах страны начнетсяэксперимент по введению налогов для самозанятых граждан. Это те, ктоофициально нигде не работает, но получает доходы от индивидуальнойтрудовой деятельности – фрилансеры, парикмахеры, репетиторы и другие.Экспериментстартует в Москве и области, Калужской области и Татарстане. Налог длясамозанятых жителей этих регионов будет существенно ниже НДФЛ или НДС -4% для физических лиц и 6 – для юридических.Взимание платы будет вестись по упрощеннойсхеме. Для регистрации самозанятому нужно будет скачать мобильноеприложение Федеральной налоговой службы "Мой налог". Граждане или юрлицаобязаны делать отчисления каждый месяц не позднее 25-го числа.Начало мусорной реформыВ новом году 2019 в России стартует реализация так называемоймусорной реформы. В каждом регионе будет своя компания-оператор, котораябудет заниматься вывозом бытовых отходов на свалки, где мусор будутперерабатывать.квитанциях за коммунальные платежи появится отдельная строка – за вывозмусора. Тариф будет рассчитываться на каждого жителя дома, причем какдля многоквартирных, так и для частных домов. Вместе с тем управляющиекомпании обязаны уменьшить плату за содержание жилья на ту сумму,которая ранее шла на вывоз бытовых отходов.Впрочем,мусорная реформа с нового года 2019 стартует не во всех регионах. Позакону в некоторых субъектах, которые не успевают организовать системувывоза отходов по-новому, реализация реформы будет отложена.Вместес тем россиян ждет очередное удорожание услуг ЖКХ. Индексация тарифовбудет разбита на два этапа: на 1,7% в январе и на 2,4% – в июле. Ранеесуммы в квитанциях повышались дважды в год.Покупателей жилья застрахуютС июля следующего года изменится порядок привлечения средств граждан застройщиками. Долевое строительство отменяется, вместо него вводится проектное финансирование. В новом году 2019 покупатель будет класть деньги на специальный счет в банк, а продавец получит их лишь когда передаст ключи от готовой квартиры.Средства на строительство девелопера будут вынуждены одалживать в банках. Из-за необходимости застройщиков обслуживать кредит эксперты предрекают повышение цены на новостройки. Однако отмечают, что эффект будет временный и в дальнейшем на фоне конкуренции стоимость недвижимости снова снизится.Отмена внутреннего роумингаЕщеодно нововведение, на этот раз однозначно положительное, ожидает россиян в июне 2019 года. С началом первоголетнего месяца следующего года по всей стране будет отменен роуминг.Долгожданный законопроект Госдума приняла в конце 2018 года.Отмена национальногороуминга обсуждалась несколько лет, правительство не могло согласовать соператорами новые условия работы. Авторы законопроекта назвали внутрироссийский роуминг архаизмом, который мешает развитию доступностиуслуг.соответствии с принятым нормативным актом, при оплате услуг связи будутприменяться единые тарифы вне зависимости от места нахождения абонента.Это повысит комфорт передвижений россиян по стране, в том числепозволит уменьшить траты в путешествиях. Ожидается, что среди прочегоотмена роуминга поспособствует развитию внутреннего туризма.