Бывшая участница
скандального реалити-шоу Виктория Романец утверждает, что злопыхатели в социальных сетях помогают ей зарабатывать большие деньги. Об этом звезда телепроекта Дом-2 рассказала в эфире передачи По домам.
Бывшая участница
скандального реалити-шоу Виктория Романец утверждает, что злопыхатели в социальных сетях помогают ей зарабатывать большие деньги. Об этом звезда телепроекта "Дом-2" рассказала в эфире передачи "По домам".
Виктория ведет
собственный блог в Instagram,
на который уже подписались 2,8 миллиона пользователей. На странице модели часто появляется
реклама, причем запросы у женщины совсем немаленькие: она требует не
менее 50 тысяч за один такой пост. Некоторые услуги или
одежду звезда получает по бартеру – то есть ничего за них не платит.
Романец любит
путешествовать вместе со своим супругом и часто публикует совместные снимки. Многие
пользователи осуждают их свободный образ жизни и тягу к удовольствиям.
Но внимание хейтеров бывшей участнице "" только льстит, ведь так она
зарабатывает больше просмотров и получает за это огромные суммы.
"Мне очень
приятно, когда за моей жизнью следят антифанаты. Они пытаются рассмотреть во
мне каждую мелочь: маникюр, высматривают, что я ем. Знаете, чувствую себя
звездой. Наша жизнь хуже не становится от этого. Благодаря хейтерам я
зарабатываю большие деньги. Ведь эти люди делают нам просмотры, создают большие
рейтинги, а потом недоумевают: почему я такая богатая", – передает слова звезды
"".
Напомним, бывшая участница шоу "" Виктория Романец вышла замуж за Антона Гусева около года назад. Сразу после церемонии они уехали отдыхать на Мальдивские острова. Но супружеская жизнь идет не так гладко: влюбленные часто устраивают друг другу скандалы.