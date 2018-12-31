Бывшая участница скандального реалити-шоу Виктория Романец утверждает, что злопыхатели в социальных сетях помогают ей зарабатывать большие деньги. Об этом звезда телепроекта Дом-2 рассказала в эфире передачи По домам.

Бывшая участницаскандального реалити-шоу Виктория Романец утверждает, что злопыхатели в социальных сетях помогают ей зарабатывать большие деньги. Об этом звезда телепроекта "Дом-2" рассказала в эфире передачи "По домам".Виктория ведетсобственный блог в Instagram,на который уже подписались 2,8 миллиона пользователей. На странице модели часто появляетсяреклама, причем запросы у женщины совсем немаленькие: она требует неменее 50 тысяч за один такой пост. Некоторые услуги илиодежду звезда получает по бартеру – то есть ничего за них не платит.Романец любитпутешествовать вместе со своим супругом и часто публикует совместные снимки. Многиепользователи осуждают их свободный образ жизни и тягу к удовольствиям.Но внимание хейтеров бывшей участнице "" только льстит, ведь так оназарабатывает больше просмотров и получает за это огромные суммы."Мне оченьприятно, когда за моей жизнью следят антифанаты. Они пытаются рассмотреть вомне каждую мелочь: маникюр, высматривают, что я ем. Знаете, чувствую себязвездой. Наша жизнь хуже не становится от этого. Благодаря хейтерам язарабатываю большие деньги. Ведь эти люди делают нам просмотры, создают большиерейтинги, а потом недоумевают: почему я такая богатая", – передает слова звезды"".Напомним, бывшая участница шоу "" Виктория Романец вышла замуж за Антона Гусева около года назад. Сразу после церемонии они уехали отдыхать на Мальдивские острова. Но супружеская жизнь идет не так гладко: влюбленные часто устраивают друг другу скандалы.