Обмен произошел 30 декабря.

Четверо уроженцев Владимирской области вернулись домой из украинского плена.Об этом у себя в Telegram-канале рассказал губернатор Александр Авдеев.«Юрий из Судогды, Денис из Лакинска, Андрей и Илья из Владимира под Новый год возвращаются на родину», — подчеркнул глава региона.Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 30 декабря. Фотографии опубликовала федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Помощь участникам СВО при необходимости окажут врачи и профильные специалисты.