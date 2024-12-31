В последний день 2024 года жителей Владимира ждет приятная зимняя погода.

В последний день 2024 года жителей Владимира ждет приятная зимняя погода. Небольшое похолодание прогнозируют синоптики Центра ФОБОС.«Природа, похоже, решила не сильно огорчать и постепенно разворачивается ситуацию в более зимнем направлении», — отмечают метеоэксперты.Утром ожидается -3 градуса и переменная облачность. Днем станет чуть теплее, до -2 градусов, а вечером снова будет -3 градуса. Во второй половине дня на улице станет облачно и пойдет небольшой снег. Ощущаться температура будет, как -7 градусов. Скорость ветра прогнозируют от 3,2 м/с до 4.Уже ночью, 1 января, ожидается -6 градусов. Во второй половине дня потеплеет до -3 градусов.Отметим, что в прошлом году, 31 декабря, перед новогодней ночью шел дождь со снегом, а температура воздуха колебалась от +1 до -5 градусов.