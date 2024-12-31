Чем можно будет развлечь себя на каникулах — подробная афиша в материале vlad.aif.ru.

Для жителей и туристов Владимира на новогодние каникулы 2025 года подготовили большую праздничную программу. Концерты, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья. Чем можно будет развлечь себя на выходных — подробная афиша в материалеПрограмма мероприятийВ пресс-службе администрации Владимира анонсировали, на Соборной площади 31 декабря с 23:30 будет идти трансляция эфира Первого канала, а потом новогоднего обращение Президента России. После этого, 1 января, уже с 01.00 до 03.00 здесь же начнется праздничная программа «Новогодняя ночь на Соборной».Гостей будет ждать дискотека, в которой примут участие Дед Мороз и Снегурочка. Еще праздничная программа в новогоднюю ночь организована в Центральном парке культуры и отдыха, в парке культуры и отдыха «Дружба» и в парке культуры и отдыха «Добросельский».3 января в 20:00 в концертном баре «Цех» пройдет концерт известной владимирской группы «Рекорд Оркестр» (18+), 4 января в 18.00 в Арт-холле выступит ВИА «Синяя птица» (6+) под управлением Роберта Болотного, 5 января в 18:00 в Областном дворце культуры и искусства выступит кабаре-дуэт «Новые Русские Бабки» (18+), а 18:00 на сцене Арт-холла представят постановку «Двое на качелях» (12+). 6 января в 18:00 также в Арт-холле выступит Александр Шоуа и группа «Непара» (6+). В этот же день, но в 19:00 в Областном дворце культуры и искусства пройдет концерт Стаса Пьехи (6+).7 января в 15.00 в областной филармонии ансамбль «Русь» покажет зрителям программу «Русское Рождество» (6+). В 18:00 на сцене Областного дворца культуры Елена Яковлева и Константин Юшкевич сыграют спектакль «Другая жизнь» (16+). А в 18:00 в Арт-холле пройдет вокально-театральный концерт «Голоса Градского и 1000 свечей» (6+). В программе участвуют Шарип Умханов, Эмиль Кадыров, Алла Рид. На концерте будут звучать песни из репертуара Александра Градского, мировые хиты и другое.8 января в 18:00 в Областном дворце культуры и искусства выступит группа «Самоцветы» (12+). Также 8 января в 18:00 в Арт-холле выступит Татьяна Витель и кавер-группа с программой «Мировые хиты и саундтреки» (6+). В 18:00 в областной филармонии представят оперетту «Летучая мышь». (6+)10 января для жителей и гостей города в 18:30 в Центре классической музыки состоится концерт группы Marimba Plus (6+).11 января в 18.00 в Арт-холле оркестр CAGMO представляет новую программу «Песни советских кинофильмов» (6+).