Новый год – это волшебный праздник, который приносит радость и предвкушение чуда каждому из нас. В этот период мы задумываемся о том, каким был уходящий год, строим планы на будущее и мечтаем о новых свершениях. Предлагаем вам пройти небольшой новогодний тест, чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с главным праздником года.

Новый год – это волшебный праздник, который приносит радость и предвкушение чуда каждому из нас. В этот период мы задумываемся о том, каким был уходящий год, строим планы на будущее и мечтаем о новых свершениях. Предлагаем вам пройти небольшой новогодний тест, чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с главным праздником года.ВОПРОСЫ1. С какого года в России впервые стали отмечать новый год с 1 января?А. с 1670Б. с 1700В. с 10352. Когда в России появилась традиция устанавливать большую елку в праздник нового года?А. с 1700 годаБ. с 1965 годаВ. 24 декабря в сочельник 1825 года3. Где находится родина Деда Мороза?А. В Великом УстюгеБ. В ЯкутииВ. В Москве4. А где тогда родина Снегурочки?А. в КостромеБ. В Великом УстюгеВ. В Туле5. Как называют Деда Мороза в Белоруси?А. КузяБ. ЗюзяВ. Дед Мороз6. В какой стране вместо Деда Мороза Баба Мороз?А. В ИталииБ. В ИспанииВ. В Румынии7. Сколько раз звонят колокола в Новый год в Японии?А. 12Б. 24В. 108ОТВЕТЫБ. с 1700В. 24 декабря в сочельник 1825 годаА. В Великом УстюгеА. в КостромеБ. ЗюзяА. В ИталииВ. 108