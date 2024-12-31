Мощная вспышка на Солнце произошла утром 29 декабря.

Жителей Владимирской области предупредили о магнитной буре в новогоднюю ночь.Ученые сообщили, что мощная вспышка на Солнце произошла утром 29 декабря — впервые за три недели.«Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января», — уточнил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.Метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже в физическом плане — головные боли, скачки давления, общая усталость. Врачи рекомендуют проводить больше времени на открытом воздухе, отдыхать и придерживаться принципов здорового образа жизни.