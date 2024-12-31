Суд пришел к выводу, что он не имеет отношения к созданию сайта.

Во Владимирской области отпустили на свободу предполагаемого создателя картеля убийц Сергея Магданова.Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Суд пришел к выводу, что Магданов не имеет отношения к созданию сайта.Сейчас реальный срок по громкому делу о подготовке убийств через даркнет может грозить только Игорю Пышному — от 25 лет до пожизненного за убийство двух и более человек. Ранее он подал заявление о желании отправиться на СВО.Другой участник — Сергей Серов — пока находится под стражей. Комашко и Магданова отпустили из-под стражи.Ранее во Владимирском централе .