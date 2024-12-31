Проходя у Никитского храма, не забудьте посмотреть на объект снежного искусства – снежный колокол. Его совсем недавно возвел владимирский художник Валерий Киселев в честь 260-летнего юбилея

Проходя у Никитского храма, не забудьте посмотреть на объект снежного искусства – снежный колокол. Его совсем недавно возвел владимирский художник Валерий Киселев в честь 260-летнего юбилея храма. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской епархии. На снежной скульптуре позднее вырежут даты постройки храма: 1762-1765 годы. Чтобы сделать фигуру, прихожане заранее сделали короб, набили его снегом и