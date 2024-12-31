Четыре жителя Владимирской области вернулись после обмена военнопленными между Россией и украинской стороной. Об этом сообщила омбудсмен 33-его региона Людмила Романова в своих соцсетях.

Четыре жителя Владимирской области вернулись после обмена военнопленными между Россией и украинской стороной. Об этом сообщила омбудсмен 33-его региона Людмила Романова в своих соцсетях. Людмила Романова, омбудсмен Владимирской области (цитата из соцсетей) Накануне Нового года состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и украинской стороной по формуле 150 на 150. Хорошие новости есть и для Владимирской