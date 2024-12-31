Муниципальная баня в Кольчугино не соответствовала санитарно-эпидемиологическим и строительным нормативам, а нагревательное оборудование вовсе создавало угрозу жизни и здоровью людей.

Муниципальная баня в Кольчугино не соответствовала санитарно-эпидемиологическим и строительным нормативам, а нагревательное оборудование вовсе создавало угрозу жизни и здоровью людей. Баню закрыли, а ремонт проводить никто не торопился. Так кольчугинцев оставили без общественной бани. Нарушение вскрылось после проверки прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проблема решалась через суд: Решением Кольчугинского городского суда по иску межрайонного