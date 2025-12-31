Комплексы фиксации нарушений ПДД будут размещаться там с начала нового года.

Государственное бюджетное учреждение «Владупрдор» сообщает о новых адресах расположений комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.19 камер в период с 1 по 18 января 2016 года разместятся таким образом: три — на трассе М-7 «Волга», на 103-м, 116-м и 181-м километрах; четыре — на трассе Р-132 «Золотое кольцо»; одна — на Судогодском шоссе, 82 во Владимире, камера появится также на 116-м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас, на 8-м километре трассы Владимир- Юрьев-Польский — Переславль-Залесский и так далее.Кроме того, на шести участках дорог нарушения будут фиксировать мобильные комплексы — четыре на трассе Р-132 «Золотое кольцо», один — на 1-м −130-м километрах дороги Колокша — Кольчугино — Александров = Верхние Дворики, один — на 124-м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас.Как сообщалось ранее,