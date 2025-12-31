Губернатор Александр Авдеев поздравил владимирцев с Новым годом и Рождеством в традиционном обращении. В своём видеопоздравлении он поблагодарил защитников Отечества и подвёл главные

Губернатор Александр Авдеев поздравил владимирцев с Новым годом и Рождеством в традиционном обращении. В своём видеопоздравлении он поблагодарил защитников Отечества и подвёл главные итоги уходящего года для региона. От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом! Пусть он принесёт каждому из вас благополучие и успех. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, мира и