В новогоднюю ночь владимирцы смогут бесплатно добраться до площадок массовых мероприятий. Бесплатная перевозка пассажиров будет доступна с 00:30 до 04:30 1 января 2026 года.Какие маршруты запустятТроллейбусный маршрут «ул. Балакирева – пр‑кт Ленина»Путь: ул. Балакирева → пр‑кт Строителей → ул. Горького → ул. Гагарина → ул. Большая Московская → ул. Дворянская → Студёная Гора → пр‑кт Ленина.Интервал движения: 10–15 минут.Автобусный маршрут «Загородный парк – ул. Мира»Путь: Судогодское шоссе → Ерофеевский спуск → ул. Батурина → ул. Мира.Интервал движения: 30 минут.Автобусный маршрут «ул. 3‑я Кольцевая – ул. Куйбышева»Путь: ул. Н. Дуброва → ул. В. Дуброва → пр‑кт Ленина → Студёная Гора → ул. Дворянская → ул. Большая Московская → ул. Гагарина → ул. Батурина → ул. Мира → ул. Большая Нижегородская → ул. Добросельская → ул. Егорова → ул. Комиссарова → ул. Безыменского.Интервал движения: 15 минут.Городские власти призывают жителей и гостей Владимира воспользоваться удобным и бесплатным транспортом, чтобы безопасно добраться до мест праздничных мероприятий и вернуться домой.