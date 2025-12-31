Мало кто знает, что привычный нам вариант с колбасой и горошком — лишь отдаленный потомок роскошного блюда, придуманного в XIX веке.
Салат оливье — неизменный герой новогодних застолий. Но мало кто знает, что привычный нам вариант с колбасой и горошком — лишь отдаленный потомок роскошного блюда, придуманного в XIX веке. Давайте проследим эволюцию салата и вдохновимся необычными рецептами вместе с vlad.aif.ru!
От ресторана «Эрмитаж» до советской кухни
Автор оригинального оливье — московский ресторатор французского происхождения Люсьен Оливье. В 1860–1880‑х годах его салат подавали в престижном ресторане «Эрмитаж». Состав поражал роскошью:
отварной телячий язык;
филе рябчиков;
раковые шейки;
каперсы;
листья салата;
соевая паста.
Зелёного горошка и моркови в том рецепте не было! Секрет соуса Оливье унес с собой, но ингредиенты стали известны.
К концу XIX века появились упрощенные версии. К 1948 году в рецептах уже фигурировали:
морковь (вместо раковых шеек);
зеленый горошек (вместо каперсов);
курица или говядина (вместо рябчиков).
Пик популярности пришелся на 1960–1970‑е: тогда стали доступны майонез и мясо промышленного производства. Но кулинарные эксперименты не прекратились — и сегодня мы можем удивить гостей нестандартными вариациями.
10 нестандартных рецептов
Оливье с сыром вместо картошки
Вместо картофеля — твердый или полутвердый сыр. Получается необычно нежно.
Ингредиенты: куриное мясо, горошек, морковь, сыр, яйца, огурец, зелень, майонез.
Оливье с красной рыбой и сельдью
Роскошная версия с двумя видами рыбы. Идеален для праздничного стола.
Ингредиенты: слабосолёная красная рыба, сельдь, горошек, картофель, морковь, яйца, зелёный лук, майонез.
Оливье слоями
Эффектная подача: каждый ингредиент — отдельным слоем.
Ингредиенты: ветчина, горошек, яйца, картофель, солёные огурцы, морковь, лук, майонез, зелень.
Постный оливье с макаронами
Вариант для вегетарианцев: вместо картофеля — отварные макароны.
Ингредиенты: макароны, горошек, картофель, морковь, постный майонез, зелень.
Оливье с оливками
Пикантная нотка за счёт зелёных оливок и моркови по‑корейски.
Ингредиенты: оливки, куриное филе, морковь по‑корейски, яйца, картофель, лук, майонез, растительное масло.
Оливье с грибами
Маринованные грибы добавляют лесной аромат.
Ингредиенты: картофель, яйца, горошек, красный лук, маринованные грибы, петрушка, майонез.
Оливье с фасолью
Сытная версия с красной фасолью и сухариками.
Ингредиенты: красная фасоль, картофель, морковь, лук, горошек, майонез, сухарики, петрушка.
Оливье с говяжьим языком
Возвращение к истокам: язык как в оригинальном рецепте.
Ингредиенты: говяжий язык, картофель, морковь, маринованные и свежие огурцы, яйца, горошек, сельдерей, лук, лавровый лист, душистый перец.
Оливье с креветками
Изысканный вариант с морепродуктами.
Ингредиенты: креветки, картофель, морковь, яйца, маринованные и свежие огурцы, горошек, майонез.
Оливье с ананасом и копчёной курицей
Сладковато‑солёный контраст: ананасы и копчёное мясо.
Ингредиенты: копчёная курица, консервированные ананасы, горошек, картофель, яйца, листья салата.
Советы по приготовлению
Картофель и морковь лучше варить в мундире — так они сохраняют форму.
Яйца после варки охладите под струёй воды: будет легче чистить.
Огурцы нарезайте кубиками одинакового размера — салат выглядит аккуратнее.
Майонез можно заменить сметаной или йогуртом для лёгкости.
Дайте салату настояться 2–3 часа в холодильнике — вкусы лучше раскроются.
Оливье — это не просто салат, а поле для творчества. Пробуйте новые сочетания, и, возможно, именно ваш вариант станет семейной традицией!