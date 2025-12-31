Мужчины получили от двух до двух лет и трёх месяцев колонии за хулиганство с применением предметов в качестве оружия.

Суд во Владимире признал семерых граждан виновными в хулиганстве, совершённом группой лиц с применением насилия и предметов в качестве оружия.Об этом сообщает региональное Следственное управление Следкома России.По данным ведомства, молодые люди 18-27 лет устроили драку в ноябре 2024 года на улице Ильича. Вступив в конфликт в клубе, они сначала распылили в помещении перцовую смесь, а затем, уже на улице, вырвали доски из строительного забора и стали бить ими окружающих.Обвиняемые — преимущественно иностранцы, граждане страны Центральной Азии, говорит СУ СК. Вину в суде они признали и теперь отправятся в колонию общего режима на срок от двух лет до двух лет и трёх месяцев.Как сообщалось ранее,