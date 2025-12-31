Городские власти обещают расширить их сеть.

Cеть точек бесплатного общедоступного Wi-Fi создаётся во Владимире.Об этом сообщает мэрия областного центра. Первые шесть точек с открытым доступом в интернет уже начали действовать. Расположены они: на Соборной площади, в Патирарших садах, на Театральной площади, на улице Георгиевская в районе 7-го дома, в Левитановском сквере (адрес — улица Ленина, 23), а также на Площади Победы.Городские власти анонсируют, что сеть доступа будет постепенно расширяться за счёт самых популярных мест отдыха и других общественных пространств. В условиях частых ограничений мобильного интернета это крайне актуально для жизни горожан.Ранее мы