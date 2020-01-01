Вокруг ток-шоу Пусть говорят в минувшем году муссировалось много слухов. Поговаривали, что ведущему шоу Дмитрию Борисову укажут на дверь, а на его место поставят журналистку Ксению Собчак. Сплетни не подтвердились, и пока общественность обсуждала возможные кадровые перестановки, телевизионщики делали свое дело. Дни.ру собрали самые яркие темы, над которыми редакция проекта работала не покладая рук.

Вокруг ток-шоу "Пустьговорят" в минувшем году муссировалось много слухов. Поговаривали, что ведущемушоу Дмитрию Борисову укажут на дверь, а на его место поставят журналистку КсениюСобчак. Сплетни не подтвердились, и пока общественность обсуждала возможные кадровыеперестановки, телевизионщики делали свое дело. "Дни.ру" собрали самые яркиетемы, над которыми редакция проекта работала не покладая рук.Чаще других на диванах студии ДмитрияБорисова в ушедшем, 2019 году, сидел основатель группы "На-на" Бари Алибасов. Музыкальныйпродюсер с удовольствием участвовал в разборках с родственниками своей супруги народнойартистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.Алибасов пытался примиритьжену с наследницами: Анастасией Ворониной-Франсишку и Ольгой Шукшиной. Многолет Лидия Николаевна не могла найти с дочками общего языка, с Анастасией она необщалась 46 лет, а с Ольгой шесть лет. Отпрыски упрекали знаменитость,дескать, та любит только их сестру Марию Шукшину.Отметим, что попытка БариАлибасова успехом не увенчалась. Более того, шоумен поплатился за связь с Борисовым: у падчериц появились претензии к продюсеру.Ольга Шукшина потребовала от музыкального деятеля отказ от претензий на творческоенаследие Василия Шукшина. Основатель группы "На-на", как оказалось, в случаесмерти Лидии Николаевны может претендовать на часть собственности актрисы в томчисле и интеллектуальную. Взамен младшая дочь народной артистки обещалаоставить продюсера в покое. Алибасов, визировать предложенные документыотказался, чем еще больше настроил против себя Ольгу.Иногда за скандальногопродюсера приходилось отдуваться его сыну Бари Алибасову-младшему. В студии "Пустьговорят" отпрыск музыкального менеджера информировал народ о состоянии продюсера,когда тот в начале лета оказался в больнице из-за отравления средством дляпромывки труб "Крот".Редакторы "Пусть говорят"делали рейтинги не только на дрязгах знаменитого семейства. В студии ток-шоу обсуждалитревожные новости о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. У звезды сериала "Мояпрекрасная няня" по некоторым данным диагностирована глиобластома –злокачественная опухоль мозга.Именно в программе Дмитрия Борисовафигурист Алексей Ягудин, который много лет дружит с Заворотнюк и ее супругом ПетромЧернышевым, рассказал, что рядом с домом звезды сериала "Моя прекрасная няня" вселето дежурила скорая помощь. Это косвенно подтвердило слухи о нездоровье АнастасииЗаворотнюк.Несколько выпусков программыДмитрий Борисов и его редакторы посвятили скандалу вокругумершей певицы Юлии Началовой. Именно в эфире Первого канала экс-возлюбленныйвокалистки, хоккеист Александр Фролов, рассказал о судебных тяжбах, в которыезвезда ввязалась незадолго до кончины.Фролов судился с Началовойиз-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатнойквартире артистки. При жизни певица заявила, что денег отспортсмена так и не увидела, а расписку о получении средств она давала в невменяемымсостоянии. Юлия требовала аннулировать сделку.После кончины артистки в Сетиначалась травля Александра Фролова. Хоккеиста обвиняли в смерти певицы. Якобыон довел Юлию Началову до больницы, затеяв разборки из-за квартиры.После выхода в эфир выпуска , где Фролов представил свою версию событий, отношениек нему поменялось. Организация "Весенние инвестиции", которым Началова еще прижизни продала долг хоккеиста, отказались от иска. Спортсмен, в свою очередь, забыло встречных претензиях к компании. В многомиллионном споре была поставлена точка.