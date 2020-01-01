Сотрудники пожарной охраны из штата Новый Южный Уэльс были вынуждены бороться за свою жизнь – пламя окружило их во время борьбы с огнем, и люди были вынуждены прорываться через пылающий лес. К счастью, им удалось спастись.

В минувший вторник, 31 декабря, сотрудники пожарной охраны из австралийского штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке, попали в затруднительное положение и были вынуждены бороться за свою жизнь. Один из участников инцидента снял происходящее на видео.Во время тушения одного из природных пожаров, бушующих в Австралии, пламя окружило нескольких пожарных, пытавшихся противостоять распространению огня.Люди были вынуждены отступить – им удалось прорваться через полыхающий лес, никто из них не пострадал.Напомним, что масштабные пожары в Австралии уже уничтожили более трех миллионов гектаров леса, десятки тысяч людей вынуждены спешно покидать свои дома и эвакуироваться в безопасные районы. Дым распространяется на значительные территории — в частности, по этой причине в Сиднее был введен режим чрезвычайной ситуации.Накануне стало известно об очередных жертвах пожаров – в деревне Кобарго в штате Новый Южный Уэльс погибли два человека, еще пять числятся в списке пропавших без вести.В настоящее время взять ситуацию под контроль не удается – обстановку осложняет засушливая погода.