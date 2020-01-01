Для многих государственных деятелей ушедший год был непростым. Политические кризисы сотрясали США, Европу, Азию. Но некоторые из сильных мира сего смогли поймать золотую рыбку в мутной воде.

Для многих государственных деятелей ушедший год был непростым. Политические кризисы сотрясали США, Европу, Азию. Но некоторые из сильных мира сего смогли поймать золотую рыбку в мутной воде.Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонОдним из главных политических счастливчиков ушедшего годастал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На прошедших в декабрепарламентских выборах возглавляемая им Консервативная партия одержалаисторическую победу и впервые за 30 лет получила максимальный перевес наддругими силами.Теперь у Джонсона развязаны руки. Премьер-министр пообещалбританцам завершить Брексит и вывести страну и Европейского союзадо февраля 2020 года. Его предшественнице Терезе Мэй такая задача оказалась непо силам.Премьер-министром Джонсон стал в июле. До этогоэкстравагантный политик, яркой выделяющийся из общего ряда политиковрастрепанной копной светло-русых волос, возглавлял внешнеполитическое ведомствоСоединенного Королевства.Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции явно встречает новый год в приподнятомнастроении. Эрдогану удалось серьезно продвинуться в решении главной задачи -подавлении курдского сопротивления. В начале 2018 года он вторгся всеверо-западную сирийскую провинцию Африн и разбил отряды курдской самообороны.Логическим продолжением стала операция "Источник мира". В октябре 2019 года турецкая армия вошла в пограничныерайоны Сирии и вынудила курдов отступить на 30 километров вглубь страны. Анкарасчитает курдских ополченцев террористами. Оставленные позиции занялиподразделения турецкой армии и сирийских войск, а также российская военнаяполиция.Операцией против курдов Эрдоган смог не только укрепитьтурецкие рубежи, но и поправить собственное положение. Рейтинг одобренияЭрдогана вырос до 48% – это самый высокий показатель с момента президентскихвыборов в июне 2018 года.Геополитические аппетиты "султана" растут.Сообщается, что Анкара готова оказать военную помощь ливийскому правительствуФайеза Сараджа и отразить наступление маршала Халифы Хафтара.Бизнесмен Игорь КоломойскийПрошедший год оказался крайне удачным для олигарха ИгоряКоломойского. В новый год влиятельный бизнесмен входит в роли серого кардиналаукраинской политики. Не занимая формально государственных должностей,предприниматель оказывает колоссальное влияние на политику официального Киева.Коломойский несколько лет провел в Израиле. На берегаСредиземного моря бизнесмен уехал из-за конфликта с тогдашним президентомПетром Порошенко. Олигарха сняли с поста главы Днепропетровской областии национализировали принадлежавший ему "Приватбанк".Весной прошлого года Коломойский взял реванш. После победыВладимира Зеленского бизнесмен вернулся на Украину. Нового главу государстванередко называют марионеткой олигарха.Сам Зеленский уверяет, что с Коломойскиму него исключительно деловые отношения. Но кто в это верит?Президент Сирии Башар АсадДела у Башара Асада с каждым годом все лучше. Прошедший годокончательно показал, что сирийский лидер вышел победителем из гражданскойвойны. Официальный Дамаск смог вернуть под контроль значительную часть страны.Успехи последних нескольких лет были подкреплены военнымиоперациями и дипломатическими усилиями в 2019 году. В августе сирийские войскавзяли под контроль южную часть провинции Идлиб – последнего оплота боевиков.В декабре армия начала новое наступление на позициитеррористов. "Освобождение провинции Идлиб военными средствами займет немноговремени", – пообещал Асад.Победы в Идлибе дополнились успехами в курдской провинцииРожава. Администрация региона попросила у Дамаска защиты от наступлениятурецкой армии. Сирийские войска спустя много лет вернулись на мятежнуютерриторию и подняли флаги над городами.