С 1 января 2020 года ЦБ РФ начнет взимать с банков плату за операции в системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил регулятор в конце 2018 года. ЦБ не взимал с банков плату за свои услуги в СБП в 2019 году в рамках льготного периода.

С 1 января 2020 года ЦБ РФ начнет взимать с банков плату за операции в системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил регулятор в конце 2018 года.ЦБ не взимал с банков плату за свои услуги в СБП в 2019 году в рамках льготного периода. Многие банки проводили переводы клиентов-физлиц без комиссии.С 1 января 2020 года за различные операции банки будут платить ЦБ от 50 копеек до 3 рублей. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ЦБ в январе 2020 года рассмотрит возможность ограничения комиссий банков в СБП, передает "Интерфакс".Планы ввести с начала 2020 года комиссию для потребителей, пользующихся в рамках СБП переводами между счетами физлиц по номеру мобильного телефона, некоторые банки уже анонсировали.Тарифы останутся на уровне стандартных для переводов с карты на карту между банками вне СБП.