Испанский футбольный клуб Барселона заняла первое место в рейтинге лучших команд минувшего десятилетия по версии британского издания FourFourTwo. Кроме того, составители рейтинга также назвали каталонцев претендентами на звание лучшей команды в истории футбола.

Испанский футбольный клуб "Барселона" заняла первое место в рейтинге лучших команд минувшего десятилетия по версии британского издания FourFourTwo. Кроме того, составители рейтинга также назвали каталонцев претендентами на звание лучшей команды в истории футбола.Следом за "Барселоной" расположилась сборная Испании, ставшая чемпионом мира и Европы в 2010 и 2012 году соответственно. Тогда "Красной фурией" руководил испанский специалист Висенте дель Боске. Третье место занял английский "Манчестер Сити", признанный новой доминирующей силой Англии декады.В пятерку лучших также вошли английский "Лестер Сити" – автор главной сенсации 2010-х годов в английской премьер-лиге, а также мюнхенская "Бавария". Мадридский "Реал" стал шестым, миланский "Интер" – седьмым, мадридский "Атлетико" – десятым.