Новогоднее шоу на Первом канале удивило зрителей новым форматом: звезды ежегодных Голубых огоньков выступали дуэтом с молодыми исполнителями. Появилась на экранах прямо перед наступлением 2020 года и Алла Пугачева, но понравилось это не всем.

Новогоднее шоу на Первом канале удивило зрителей новым форматом: звезды ежегодных "Голубых огоньков" выступали дуэтом с молодыми исполнителями. Появилась на экранах прямо перед наступлением 2020 года и Алла Пугачева, но понравилось это не всем.Время для Примадонны было выбрано самое выгодное – кусок ее концерта показали прямо перед обращением президента России Владимира Путина. Однако смотрелось это не очень органично, считает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян. "Мне показалось, что Пугачева с фрагментом "Того самого концерта" в "Огоньке" была лишней. Чувствовалось, что эта вклейка, а не является частью единой режиссерской задумки", – считает он.По мнению эксперта, в целом работа руководителя Первого канала Константина Эрнста заслуживает похвалы. "В этом году "Огоньки" на федеральных каналах откровенно порадовали. Уловил себя на мысли, что наиболее современно в них смотрелся Филипп Киркоров. На "Первом" у него получился прекрасный дуэт с Zivert, а на "России" с Кридом. Надо сказать, что Филипп Бедросович смог лучше всех уловить новую волну запроса на изменения в новогоднем ТВ. Помнится, три года назад, Константин Эрнст утверждал, что кардинально сменить формат "Огонька" невозможно и что же мы видим сегодня? Выступления на улицах Москвы отлично прижились на "Первом", – заявил Манукян.31 Дек 2019 в 10:28 PSTПри этом специалист подчекрнул, что россияне давно просили об изменении формата новогодних передач. "Эрнсту следовало бы поблагодарить, если не меня лично, то уж точно 174 000 россиян, которые три года назад подписались под моим воззванием и просто сказали устаревшему "Огоньку" на "Первом" – "Надоело", – заключил он.Манукян отметил, что новогоднее телевидение полностью изменилось – это коснулось и других каналов. "России" респект за то, что убрали из своего новогоднего вечера неуместные хохмы и излишнее комикование. Несмотря на то, что формат у них не изменился – дыхание этого шоу стало свежим. От этого "Голубой огонек" только выиграл. Что же касается НТВ, то там уже традиционно в новогоднюю ночь выходит "Квартирник у Маргулиса". Не скажу, что это мой формат, мне выступления в подобном стиле не очень интересны, но я знаю, что есть масса людей, которые долго ждали, когда нечто подобное появится по ТВ на Новый год. Всем сестрам по серьгам. Новогоднее телевидение безвозвратно изменилось и я этим фактом очень доволен", – добавил он.