Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и врезался в столб. В результате столкновения пострадали четыре человека – сам автомобилист и трое его пассажиров. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Утром 1 января на Приморском шоссе неподалеку от поселка Смолячково в Курортном районе Санкт-Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службе городского ГИБДД.По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.В результате инцидента пострадал сам автомобилист и трое его пассажиров. Все они доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.