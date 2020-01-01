× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/01-01-2020-ded-moroz-vozrast-snegurochka-i-podarki-.html" target="_blank">Дед Мороз – возраст, Снегурочка и подарки </a> - Корреспонденту Дни.ру удалось пробраться в резиденцию настоящего Деда Мороза и задать ему несколько вопросов. Обсудили детей, возраст волшебника и есть ли у него семья.