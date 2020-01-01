Международный футбольный союз (ФИФА) в 2020 году планирует рассмотреть изменение правила фиксации положения вне игры. Его могут изменить впервые за 30 лет – в последний раз оно претерпевало изменения в 1990 году.

Международный футбольный союз (ФИФА) в 2020 году планирует рассмотреть изменение правила фиксации положения "вне игры". Его могут отредактировать впервые за 30 лет – в последний раз оно претерпевало изменения в 1990 году.По замыслу руководителей ФИФА правило можно усовершенствовать в пользу атакующего игрока и фиксировать оффсайд только в том случае, если он находится ближе к воротам соперника всем телом, а не отдельной его частью, сообщает "Советский спорт". Сейчас же даже выставленная вперед рука означает нарушение правил.Отметим, что правила "вне игры" постепенно видоизменяется в пользу атакующих футболистов. До 1990 года игроки нападения не могли находиться даже на одной линии с игроком обороны – уже это считалось нарушением. С 1990 по настоящее время форвард уже может находиться на одной линии. Теперь же правила могут вновь измениться.Напомним, что ранее президент УЕФА Александер Чеферин также высказался в пользу изменения правила оффсайда, но у него имеется предложение немного другого характера.