Прошедший год оказался урожайным на громкие судебные процессы. Падение клана Арашуковых, арест бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова – эти и многие другие события были в топе новостной повестки.

Прошедший год оказался урожайным на громкие судебные процессы. Падение клана Арашуковых, арест бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова – эти и многие другие события были в топе новостной повестки.Клан под арестомВ конце января 32-летний сенатор от Карачаево-Черкессии РауфАрашуков был задержан во время заседания Совета Федерации. В марте Басманныйсуд Москвы временно отстранил его от должности. Это первый подобный случай вистории верхней палаты российского парламента.Политику предъявили обвинение по нескольким статьям:"Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля"и "Убийство". Политика подозревают в организации убийств в 2010 годузампреда молодежного движения "Адыге Хасэ" Аслана Жукова и советникапрезидента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.Вместе с Рауфом Арашуковым фигурантом громкого дела стал егоотец Рауль – бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз". По даннымСледственного комитета, Арашуков-старший может быть причастен к хищению газа насумму в 30 миллиардов рублей.Отец и сын содержатся в московском следственном изоляторе"Лефортово". Нахождение за решеткой дается высокопоставленнымсидельцам нелегко. Недавно они пожаловались, что не хотят пребывать в однойкамере с обвиненными в терроризме.Закрытое правительство Михаила АбызоваВ "Лефортово" коротает свои дни и бывший министроткрытого правительства Михаил Абызов. В следственный изолятор экс-чиновникугодил в конце марта. Его подозревают в организации преступной группы имошенничестве: следствие полагает, что вместе с соучастниками он похитил четыремиллиарда рублей. За Абызова предлагали залог в миллиард рублей, но избежатьпереезда в СИЗО ему не удалось.Осенью в отношении бывшего министра были возбуждены дела оботмывании преступных доходов и нелегальном предпринимательстве. Абызов винуотрицает. На одном из судебных заседаний он сообщил об аресте всех своихактивов. Из-за этого, пожаловался бывший министр, у него нет возможностивыплачивать алименты двум детям.Падение диктатораВ ушедшем году закончилось 26-летнее правление президентаСудана Омара аль-Башира. Весной в стране произошел военный переворот.Многолетний глава государства отправился в исправительное учреждение, также судконфисковал найденные в его особняке средства – более шести миллионов евро и105 миллионов долларов.В декабре суд приговорил аль-Башира к двум годам заключенияпо обвинению в коррупции и незаконном хранении валюты. Такжеэкс-президенту вменяют причастность к убийству демонстрантов во времяантиправительственных митингов."Ямы" Ивана ГолуноваЖурналиста "Медузы" Иван Голунов задержали 6июня 2019 года в центре Москвы. В столичной полиции сообщали, что при досмотреу корреспондента обнаружили пакет с пятью свертками, в которых якобы содержитсянаркотическое вещество. Голунов своей вины не признал.Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Зажурналиста вступились коллеги из других изданий, а также актеры, музыканты,политики и многие другие публичные деятели. Люди требовали отпустить Голунова и провестирасследование действий сотрудников правоохранительных органов. Ярким лозунгомкампании в защиту журналиста стали слова "Я/Мы Иван Голунов".8 июня Никулинский суд Москвы назначил журналисту домашнийарест до 7 августа. Спустя несколько дней экспертиза ДНК не выявила следовГолунова на предметах, изъятых в его доме в ходе обыска. Обвинения с журналистабыли сняты, его освободили из-под домашнего ареста и перевели в статуссвидетеля.Историк-расчленительЖуткие новости пришли 9 ноября с берегов Невы. Историка,профессора СПбГУ Олега Соколова вытащили из ледяной воды реки Мойки. При немобнаружили отрезанные женские руки. Известный и уважаемый ученый пыталсяизбавиться от останков своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко.Выяснилось, что молодая девушка и 63-летний профессорпроживали в его квартире на набережной Мойки. Соколов убил Ещенко 7 ноября вовремя ссоры. Два дня профессор жил с трупом и даже принимал гостей.Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизув Москве. 24 декабря Басманный суд столицы продлил срок ареста историка доапреля.Жаркое лето – 2019В июле в Москве прошли несогласованные акции протеста.Закончились они уголовными делами по статьям о массовых беспорядках и насилия вотношении представителей органов правопорядка. Некоторые из фигурантов получилиреальные сроки заключения, другие отделались условными сроками. Среди них -актер Павел Устинов. Как и за Ивана Голунова, за него вступиласьобщественность.