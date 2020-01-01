Прошедший год оказался урожайным на громкие судебные процессы. Падение клана Арашуковых, арест бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова – эти и многие другие события были в топе новостной повестки.
Прошедший год оказался урожайным на громкие судебные процессы. Падение клана Арашуковых, арест бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова – эти и многие другие события были в топе новостной повестки.
Клан под арестом
В конце января 32-летний сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф
Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации. В марте Басманный
суд Москвы временно отстранил его от должности. Это первый подобный случай в
истории верхней палаты российского парламента.
Политику предъявили обвинение по нескольким статьям:
"Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля"
и "Убийство". Политика подозревают в организации убийств в 2010 году
зампреда молодежного движения "Адыге Хасэ" Аслана Жукова и советника
президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.
Вместе с Рауфом Арашуковым фигурантом громкого дела стал его
отец Рауль – бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз". По данным
Следственного комитета, Арашуков-старший может быть причастен к хищению газа на
сумму в 30 миллиардов рублей.
Отец и сын содержатся в московском следственном изоляторе
"Лефортово". Нахождение за решеткой дается высокопоставленным
сидельцам нелегко. Недавно они пожаловались, что не хотят пребывать в одной
камере с обвиненными в терроризме.
Закрытое правительство Михаила Абызова
В "Лефортово" коротает свои дни и бывший министр
открытого правительства Михаил Абызов. В следственный изолятор экс-чиновник
угодил в конце марта. Его подозревают в организации преступной группы и
мошенничестве: следствие полагает, что вместе с соучастниками он похитил четыре
миллиарда рублей. За Абызова предлагали залог в миллиард рублей, но избежать
переезда в СИЗО ему не удалось.
Осенью в отношении бывшего министра были возбуждены дела об
отмывании преступных доходов и нелегальном предпринимательстве. Абызов вину
отрицает. На одном из судебных заседаний он сообщил об аресте всех своих
активов. Из-за этого, пожаловался бывший министр, у него нет возможности
выплачивать алименты двум детям.
Падение диктатора
В ушедшем году закончилось 26-летнее правление президента
Судана Омара аль-Башира. Весной в стране произошел военный переворот.
Многолетний глава государства отправился в исправительное учреждение, также суд
конфисковал найденные в его особняке средства – более шести миллионов евро и
105 миллионов долларов.
В декабре суд приговорил аль-Башира к двум годам заключения
по обвинению в коррупции и незаконном хранении валюты. Также
экс-президенту вменяют причастность к убийству демонстрантов во время
антиправительственных митингов.
"Ямы" Ивана Голунова
Журналиста "Медузы" Иван Голунов задержали 6
июня 2019 года в центре Москвы. В столичной полиции сообщали, что при досмотре
у корреспондента обнаружили пакет с пятью свертками, в которых якобы содержится
наркотическое вещество. Голунов своей вины не признал.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. За
журналиста вступились коллеги из других изданий, а также актеры, музыканты,
политики и многие другие публичные деятели. Люди требовали отпустить Голунова и провести
расследование действий сотрудников правоохранительных органов. Ярким лозунгом
кампании в защиту журналиста стали слова "Я/Мы Иван Голунов".
8 июня Никулинский суд Москвы назначил журналисту домашний
арест до 7 августа. Спустя несколько дней экспертиза ДНК не выявила следов
Голунова на предметах, изъятых в его доме в ходе обыска. Обвинения с журналиста
были сняты, его освободили из-под домашнего ареста и перевели в статус
свидетеля.
Историк-расчленитель
Жуткие новости пришли 9 ноября с берегов Невы. Историка,
профессора СПбГУ Олега Соколова вытащили из ледяной воды реки Мойки. При нем
обнаружили отрезанные женские руки. Известный и уважаемый ученый пытался
избавиться от останков своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко.
Выяснилось, что молодая девушка и 63-летний профессор
проживали в его квартире на набережной Мойки. Соколов убил Ещенко 7 ноября во
время ссоры. Два дня профессор жил с трупом и даже принимал гостей.
Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу
в Москве. 24 декабря Басманный суд столицы продлил срок ареста историка до
апреля.
Жаркое лето – 2019
В июле в Москве прошли несогласованные акции протеста.
Закончились они уголовными делами по статьям о массовых беспорядках и насилия в
отношении представителей органов правопорядка. Некоторые из фигурантов получили
реальные сроки заключения, другие отделались условными сроками. Среди них -
актер Павел Устинов. Как и за Ивана Голунова, за него вступилась
общественность.