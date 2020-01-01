За океаном прошел игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей российские легионеры Тампы-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров и Михаил Сергачев стали одними из творцов победы своего клуба.

За океаном прошел игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей российские легионеры "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Михаил Сергачев стали одними из творцов победы своего клуба."Молнии" на выезде встречались с "Баффало Сэйбрз" и обыграли соперника со счетом 6:4. Примечательно, что "Тампа" проигрывала по ходу встречи со счетом 1:4. Но усилия Кучерова и Сергачева позволили переломить ход матча — они отдали по одному голевому пасу на своих одноклубников, а еще один россиянин в составе "Лайтнинг" голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва.Победа над "Баффало" стала для "Тампы-Бэй" четвертой кряду. Теперь у клуба 46 очков и седьмое место в таблице Восточной конференции. У "Сэйбрз" ситуация обратная – четвертое поражение подряд, 41 балл и 13 место все того же Востока.В матче "Лос-Анджелес Кингз" против "Филадельфии Флайерз" результативными действиями отличились также два россиянина: Михаил Воробьев сделал ассист за "летчиков", а Николай Прохоркин записал на свой счет также одну голевую передачу за "королей", которые и праздновали победу со счетом 5:3.