Актер Кирилл Плетнев редко рассказывает поклонникам о личной жизни. По мнению ясновидящей, сейчас бывший муж Нино Нинидзе переживает непростой период. Артисту следует немедленно обратиться к специалисту.

Актер Кирилл Плетнев редко рассказывает поклонникам о личной жизни. По мнению ясновидящей, сейчас бывший муж Нино Нинидзе переживает непростой период. Артисту следует немедленно обратиться к специалисту."Кирилл Плетнев очень сложный человек. В его жизни нетпростых периодов. И все потому, что сам по себе он человек глубокий, достаточно тревожный, всегда живет на оголенном нерве, – рассказывает . – Развод стал судьбоносным для Кирилла. Дело в том, что он еще не встретил женщинусвоей судьбы. Поклонниц у него море, но та самая женщина будет не из разряда фанаток. Женщина всей жизни – сложная личность, и они покаеще даже не знакомы, все впереди. Любовь будет яркой! Сейчас он переживает кризис расставания, и это пойдет Кириллу на пользу. Он как птица-феникс возрождается из пепла".1 Окт 2019 в 6:47 PDT"Что касается его творческой жизни, то тут наоборот, очень многоработы. Ему лучше беречь силы и даже отказываться от каких-то проектов. Карты предупреждают: так как он постоянно находится втревожном состоянии, ему нужно быть очень аккуратным за рулем. Вижу, что мучают панические атаки. Желательно обратиться к специалистам и начать бороться с ними", - добавила Абравитова.