Состояние трех сотрудников полиции, пострадавших при нападении бандитов на пост ДПС в Магасе во вторник, не вызывает опасения у врачей.

Состояние трех сотрудников полиции, пострадавших при нападении бандитов на пост ДПС в Магасе во вторник, не вызывает опасения у врачей. Они все в сознании, двое из них уже могут ходить самостоятельно. Еще один полицейский остается в тяжелом состоянии и пока не приходил в себя, пишет ТАСС.Один из мужчин, напавших на полицейских, до сих пор в тяжелом состоянии, рассказал агентству представитель Минздрава. Его личность установлена - Ахмед Имагожев.В результате погиб один полицейский, нападавшие были нейтрализованы. У погибшего старшего лейтенанта полиции Зелимхана Кокорхоева осталось четверо детей.Как сообщил "Интерфаксу" спикер ингушского парламента Магамет Яндиев, депутаты решительно осуждают циничное нападение на пост ДПС. "Новогодний праздник омрачен подлым нападением", — сказал Яндиев.По данным источника агентства, один из нападавших — Микаил Мизиев — был убит, второй, Ахмед Имагожев, армрестлер, с ранениями доставлен в больницу. Бандиты были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь по бандитам из пистолета, получил незначительное ножевое ранение.