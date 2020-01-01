Освобожден после обмена пленными в Донбассе и вернулся домой севастополец Степан Резуник. Он был задержан украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении и вернулся в Крым на поезде, который следовал из Петербурга по Крымскому мосту через Керченский пролив. Возвращение Резуника стало для его жены и двух маленьких детей настоящим новогодним подарком.

Освобожден после обмена пленными в Донбассе и вернулся домой севастополец Степан Резуник. Он был задержан украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении.В Севастополь Резуник приехал на поезде, Как рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, Резуник вернулся домой утром 1 января, спустя полгода после украинского плена, передает «РИА Новости».Причины ареста Молохов назвал надуманными. Теперь, по его словам, Степан воссоединился с семьей после долгой вынужденной разлуки.Молохов отметил, что Степан вернулся в Крым на поезде, который следовал из Петербурга по Крымскому мосту через Керченский пролив. Возвращение Резуника стало для его жены и двух маленьких детей настоящим новогодним подарком.