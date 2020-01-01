Свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России выполняют сегодня различные задачи в Мировом океане.

Свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России выполняют сегодня различные задачи в Мировом океане.По данным пресс-службы Минобороны, на кораблях и судах, находящихся в море (а это боевые корабли, океанографические и гидрографические суда), состоялись новогодние праздничные мероприятия. Военные моряки получили поздравления от родных и близких, передает ТАСС.Как заявил ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, в состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов. Спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса. На данный момент доля современных образцов вооружения, военной специальной техники на флоте составляет более 68%. В интересах флота в прошедшем году подготовлено более тысячи молодых офицеров.