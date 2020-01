В новогоднюю ночь прогуливающегося по площади Ватикана понтифика схватила прихожанка и потянула к себе с такой силой, что Папа чуть не упал. Глава Католической церкви был вынужден отбиваться.

В новогоднюю ночь прогуливающегося по площади Ватикана Папу Римского Франциска схватила прихожанка и потянула к себе с такой силой, что священнослужитель чуть не упал. Глава Католической церкви был вынужден отбиваться и ударил женщину по руке.This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz— Catholic Sat (@CatholicSat) 31 декабря 2019 г.Вмешалась охрана и помогла понтифику отойти от эмоциональной прихожанки и продолжить свой променад.Произошедший инцидент Католическая церковь пока никак не прокомментировала.