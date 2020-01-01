Ушедший год для Андрея Малахова и редакции его ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1 выдался напряженным. Телеведущий не упустил ни одной горячей темы. Дни.ру собрали самые громкие скандалы спровоцированные эпатажной передачей шоумена.

Ушедший год для АндреяМалахова и редакции его ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выдалсянапряженным. Телеведущий не упустил ни одной горячей темы. "Дни.ру" собрали самые громкие скандалы спровоцированные эпатажной передачей шоумена.Благодаря Андрею Малахову в2019 году вся Россия узнала о 53-летней состоятельной москвичке СветланеСафиевой. В "Прямом эфире" женщина утверждала, что король российской поп-сцены ФилиппКиркоров – отец тройняшек, которых она носит под сердцем.После выяснилось, чтоСафиева имеет множество соматических заболеваний и психический недуг. Доктора,обследовавшие Светлану, заподозрили у нее шизофрению. "Это длительнонелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с мнимой беременностью ссопутствующими заболеваниями в виде гипертонии и сахарного диабета", -говорили медики.После выхода эфира редакцию программы, устроившую жуткую вакханалию, раскритиковали. Сценаристов шоу и Андрея Малахова обвинили в "безумии".Стоитотметить, что появление на телевидении стало для "беременной" от Киркоровамощнейшим стрессом. Спустя несколько недель СветланаСафиева была госпитализирована и скончалась от инсульта.Интересно, что Андрей Малаховпосле кончины богатой москвички не перестал делать на ней деньги. На радостьтелевизионщикам выяснилось, что Светлана – жена покойного миллиардера,владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетовза рубежом. В дальнейшемв студии несли трудовую вахту мошенники, выдающие себя занаследников несчастной.Жадный до рейтингов Андрей Малаховне мог пройти мимо трагедии с певицей Юлией Началовой. Вокалисткаумерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней женщины, по предварительным данным,стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга.Незадолго до кончины Началова натерла ногу, в ранку попала инфекция, которая развиласьв гангрену. Юле хотели ампутировать ногу из-за заражения крови, но ослабленныйорганизм не выдержал.После смерти вокалисткишоумен экстренно собрал в своей студии друзей артистки. В центре внимания в тотвечер оказалась Анна Исаева – пресс-секретарь умершей звезды. Кончинаподопечной подарила Анне известность. Зрители были в шоке от отношения теледеятелей к трагическому событию. Происходящее назвали пляской на костях. Прощание с Юлией Началовойпревратили в шоу.Громким скандалом закончилисьдля Андрея Малахова выпуски шоупосвященные эскорту. В студииобсуждались слухи о том, что некоторые российские звезды оказывают интим-услугиза деньги.Для заставки скандального выпуска использовали фото певицы ОльгиСерябкиной, рядом со снимком разместили расценки. Оскорбленная звезда пригрозила иском всуд. Артистка Наталья Рудова, фигуру которой показали в эфире, призвалаобщественность объединиться и закрыть набившую оскомину программу.