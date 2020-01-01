Ушедший год для Андрея
Малахова и редакции его ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1 выдался
напряженным. Телеведущий не упустил ни одной горячей темы. Дни.ру собрали самые громкие скандалы спровоцированные эпатажной передачей шоумена.
Ушедший год для Андрея
Малахова и редакции его ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выдался
напряженным. Телеведущий не упустил ни одной горячей темы. "Дни.ру" собрали самые громкие скандалы спровоцированные эпатажной передачей шоумена.
Благодаря Андрею Малахову в
2019 году вся Россия узнала о 53-летней состоятельной москвичке Светлане
Сафиевой. В "Прямом эфире" женщина утверждала, что король российской поп-сцены Филипп
Киркоров – отец тройняшек, которых она носит под сердцем.
После выяснилось, что
Сафиева имеет множество соматических заболеваний и психический недуг. Доктора,
обследовавшие Светлану, заподозрили у нее шизофрению. "Это длительно
нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с мнимой беременностью с
сопутствующими заболеваниями в виде гипертонии и сахарного диабета", -
говорили медики.
После выхода эфира редакцию программы, устроившую жуткую вакханалию, раскритиковали. Сценаристов шоу и Андрея Малахова обвинили в "безумии".
Стоит
отметить, что появление на телевидении стало для "беременной" от Киркорова
мощнейшим стрессом. Спустя несколько недель Светлана
Сафиева была госпитализирована и скончалась от инсульта.
Интересно, что Андрей Малахов
после кончины богатой москвички не перестал делать на ней деньги. На радость
телевизионщикам выяснилось, что Светлана – жена покойного миллиардера,
владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетов
за рубежом. В дальнейшем
в студии несли трудовую вахту мошенники, выдающие себя за
наследников несчастной.
Жадный до рейтингов Андрей Малахов
не мог пройти мимо трагедии с певицей Юлией Началовой. Вокалистка
умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней женщины, по предварительным данным,
стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга.
Незадолго до кончины Началова натерла ногу, в ранку попала инфекция, которая развилась
в гангрену. Юле хотели ампутировать ногу из-за заражения крови, но ослабленный
организм не выдержал.
После смерти вокалистки
шоумен экстренно собрал в своей студии друзей артистки. В центре внимания в тот
вечер оказалась Анна Исаева – пресс-секретарь умершей звезды. Кончина
подопечной подарила Анне известность. Зрители были в шоке от отношения теледеятелей к трагическому событию. Происходящее назвали пляской на костях. Прощание с Юлией Началовой
превратили в шоу.
Громким скандалом закончились
для Андрея Малахова выпуски шоупосвященные эскорту. В студии
обсуждались слухи о том, что некоторые российские звезды оказывают интим-услуги
за деньги.
Для заставки скандального выпуска использовали фото певицы Ольги
Серябкиной, рядом со снимком разместили расценки. Оскорбленная звезда пригрозила иском в
суд. Артистка Наталья Рудова, фигуру которой показали в эфире, призвала
общественность объединиться и закрыть набившую оскомину программу.