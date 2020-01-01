В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте. Как сообщили ТАСС в СК России по Амурской области, мальчика доставили в больницу для осмотра и, при необходимости, лечения.Во вторник мать и и ребенок ушли из дома вдвоем, но позднее женщина вернулась одна и не смогла пояснить, где находится ее сын.Следователи считают, что мать подвергла жизнь и здоровье малолетнего угрозе, поэтому органы опеки должны рассмотреть вопрос об изъятии ребенка.